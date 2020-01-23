Гончарук про свою відставку: я не планую нікуди йти

Кабінет міністрів України не планує іти у відставку, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі.

«Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніякі відставки. Це чутки. Навколо уряду зараз точиться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Ми будемо залишатися настільки довго, на скільки нам це дозволятиме довіра всередині команди. Зараз із довірою проблем жодних немає», – сказав Гончарук.

Він наголосив, що сам також не збирається залишати свою посаду.

«Я не планую нікуди йти. У нас чудові відносини всередині команди з президентом. У нас чудова безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади. Усе це справедливо», – додав прем’єр.

17 січня Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, але надіслав її президентові Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, тому що чинний уряд отримав повноваження «саме завдяки йому».

Прем’єр заявив, що чекає на «політичне рішення президента». Увечері Зеленський повідомив, що вирішив «дати шанс» урядові Гончарука.

Це сталося на тлі появи в мережі аудіозапису, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».