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17 січня 2020, Київ 20:06
Новини | Політика

Зеленський вирішив «дати шанс» уряду Гончарука

«Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство», – сказав Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вирішив «дати шанс» урядові прем’єра Олексія Гончарука. Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський сказав про це під час зустрічі з Гончаруком 17 січня, розглянувши його звернення про відставку.

«Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – сказав Зеленський.

Зокрема, уряд повинен представити главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні. «Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати», – цитує Зеленського його пресслужба.

Із тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися, сказав президент.

Президент також закликав упродовж цих двох тижнів «напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації»
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Також він поставив прем’єру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топменеджерам НАК «Нафтогаз України» за отримання компенсації від ПАТ «Газпром», а також наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

«Ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними», – сказав Зеленський.

Також президент заявив про необхідність переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, зокрема, розділити функції у низці міністерств.

«У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені», – сказав президент.

Володимир Зеленський також попросив Олексія Гончарука налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами.

Зі свого боку, прем’єр-міністр «подякував президентові за довіру і погодився із запропонованими змінами, які необхідно провести найближчим часом», йдеться в повідомленні.

«Ми готові виконати поставлені вами завдання», – сказав Гончарук.

Прем’єр також пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну і представити його в парламенті.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 17 січня повідомив, що написав заяву про відставку на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, але надіслав її президентові Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, тому що чинний уряд отримав повноваження «саме завдяки йому».

Гончарук заявив, що чекає на «політичне рішення президента».

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

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За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Згодом у Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».

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