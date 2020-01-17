Зеленський вирішив «дати шанс» уряду Гончарука

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вирішив «дати шанс» урядові прем’єра Олексія Гончарука. Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський сказав про це під час зустрічі з Гончаруком 17 січня, розглянувши його звернення про відставку.

«Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – сказав Зеленський.

Зокрема, уряд повинен представити главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні. «Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати», – цитує Зеленського його пресслужба.

Із тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися, сказав президент.

Також він поставив прем’єру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топменеджерам НАК «Нафтогаз України» за отримання компенсації від ПАТ «Газпром», а також наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

«Ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними», – сказав Зеленський.

Також президент заявив про необхідність переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, зокрема, розділити функції у низці міністерств.

«У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені», – сказав президент.

Володимир Зеленський також попросив Олексія Гончарука налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами.

Зі свого боку, прем’єр-міністр «подякував президентові за довіру і погодився із запропонованими змінами, які необхідно провести найближчим часом», йдеться в повідомленні.

«Ми готові виконати поставлені вами завдання», – сказав Гончарук.

Прем’єр також пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну і представити його в парламенті.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 17 січня повідомив, що написав заяву про відставку на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, але надіслав її президентові Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, тому що чинний уряд отримав повноваження «саме завдяки йому».

Гончарук заявив, що чекає на «політичне рішення президента».

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Згодом у Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».