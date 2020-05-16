Український олігарх Рінат Ахметов, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про свій найбільший страх, заявив, що нічого не боїться, «але є те, що сильно «болить».

«Мені боляче, що ось уже шість років я не був у своєму рідному Донецьку. Що я не можу пройтися рідними вулицями й поговорити з земляками. Що я не можу провідати рідні могили, не можу сходити на могилу батька ... Я дуже хочу, щоби це все скоріше сталося. І, напевно, боюся, що це не відбудеться або відбудеться не скоро», – зазначив олігарх.

Радіо Свобода звернулося до Ахметова з проханням про інтерв’ю, зокрема, щодо його участі у боротьбі з епідемією коронавірусу. У пресслужбі відмовили у відео-інтерв’ю, але погодилися надати письмові відповіді олігарха. Вони опубліковані у повному обсязі, без зміни структури.

Український олігарх Рінат Ахметов був серед тих бізнесменів, яких 16 березня, в переддень запровадження карантину зібрав в Офісі президента Володимир Зеленський.

Як пізніше з’ясувалося, Зеленський просив представників великого бізнесу долучитися до боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням тестів, медичного обладнання, захисних і дезінфекційних засобів.

Крім того, президент просив, щоб кожен із запрошених бізнесменів взяв на себе кураторство за окремою областю й допоміг місцевій владі всіма необхідними ресурсами – як-от людьми чи транспортом. Своє рішення просити допомоги у олігархів президент Зеленський пояснив так: ця країна довго їх годувала, настав час допомогти країні.