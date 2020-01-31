(Друкуємо мовою оригіналу)

Если в США «Метинвест» Рината Ахметова платит огромные штрафы за нарушения правил безопасности на угольных шахтах, то на украинском Днепровском коксохиме Ахметова из-за возможного «договорняка» с проверяющими структурами от аварий страдают люди, а отвечают за нее обычные рабочие. Об этом – в расследовании проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода.

Благодаря чему дончанин Ринат Ахметов остается единственным украинцем в списке 500-та богатейших людей мира Forbes и может позволить себе купить самое дорогое в мире имение за 221 миллион долларов?

Эти вопросы обсуждали в эфире Радио Донбасс.Реалии авторка расследования проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода Надежда Бурдей и экономический журналист, первый заместитель главного редактора издания The Page Олег Гавриш.

– Надежда, это уже не первое ваше расследование, посвященное Ринату Ахметову. До этого вы провели расследование «Монополист под прикрытием», где описываете каким образом давним бизнес-партнерам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому удалось создать монополию – купить пять из восьми коксохимических заводов. Откуда у вас такой интерес к Ринату Ахметову?

Надежда Бурдей: Ринат Ахметов самый богатый человек Украины и интерес к его персоне, мне кажется, абсолютно оправдан. Потому что он монополист на энергетическом рынке. То, что мы получаем платежки и платим за электроэнергию, мы платим ему. Поэтому интерес к нему есть не только у меня, а у большинства журналистов в Украине.

Почему мы начали расследовать его коксохимический рынок? Одна из ниш, в которой работает Ринат Ахметов – металл. Он является самым крупным производителем стали и чугуна в Украине. А чтобы производить эти металлы, ему нужно топливо – тот самый кокс. И было интересно наблюдать, как именно Ахметов поглощает эти коксохимические заводы. Как антимонопольный комитет пытался не отдать ему эти заводы. Был даже предварительный отказ.

Мы понимаем, что пять из восьми заводов это монополия. Но в конце концов он стал совладельцем пяти из восьми заводов и занимает монопольное положение на коксохимическом рынке.

– Что позволяет Ринату Ахметову обвести вокруг пальца Антимонопольный комитет? Или это некая форма влияния?

Надежда Бурдей: Не совсем обвел вокруг пальца. После нашего расследования нас пригласили в Антимонопольный комитет поговорить, предоставить документы, потому что будут продолжать исследовать этот вопрос. Хотя разрешение на покупку завода уже дали.

Мы говорили, что «Метинвест» стал совладельцем еще до такого, как разрешили. Нам ответили, что там офшорные компании, предоставьте документы, которые подтвердят, что конечным бенефициаром там есть «Метинвест». Мы не можем это раскрыть, но это могли бы сделать правоохранительные органы или Антимонопольный комитет, отправив запрос. На что Антимонопольный комитет сказал, что у них нет таких полномочий, они могут обратиться в правоохранительные органы и это расследование может тянуться годами.

По моему мнению, Антимонопольный комитет подыграл Ринату Ахметову в этом вопросе. Если обратить внимание на то, в какой момент Антимонопольный комитет предоставил разрешение на покупку акций завода, это произошло перед президентскими выборами.

Не секрет, что бывший президент Петр Порошенко серьезно подыгрывал Ринату Ахметову и в последние дни его президентства Ахметову отдают этот завод.

– Олег, несмотря на потерю бизнеса на оккупированном Донбассе, Ахметов продолжает оставаться на плаву. Согласно данным Форбс, его состояние 5,5 миллиарда долларов. В чем секрет успеха Рината Ахметова?

Ахметов потерял на оккупированном Донбассе не так много. Несколько меткомбинатов, которые не были ядром его бизнеса

Олег Гавриш: Он потерял на оккупированном Донбассе не так много. По сути, это Енакиевский меткомбинат, Макеевский меткомбинат. То есть, несколько меткомбинатов, которые не были ядром его бизнеса. Частично там работали облэнерго, работали некие генерации на эти регионы, но это не более 15% его бизнеса.

Учитывая, что он окончательно утвердился на «Запорожстали» за это время, выкупил кучу других предприятий, в том числе коксохимический завод, и множество других.

Ядро бизнеса Ахметова, если говорить о металлургическом бизнесе, это Центральный, Северный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты. В основном, это экспорт железорудного сырья – на сегодня он приносит наибольшую рентабельность и генерирует наибольшее количество прибыли. Металлопрокат тоже, мариупольские заводы, которые приносят значительную часть прибыли.

Поэтому оккупированные части на Донбассе гораздо меньше ударили по «Метинвесту». Даже более того, они закрыли те предприятия, которые были не самыми передовыми, туда не вкладывались деньги, они находились не у моря.

Есть еще вопрос, даже более важный из всех этих потерь – это Свердловантрацит и Ровенькиантрацит. Это два предприятия, которые находились там в долгосрочной аренде у Ахметова и это основные антрацитные предприятия. Это даже по бизнесу ДТЭК внесло больший ущерб.

– Получается, что менеджеры Систем капитал менеджмент, главного актива Рината Ахметова, правильно ведут бизнес в Украине?

Олег Гавриш: Это сложный вопрос. Если капнуть вглубь, с чего начинал Ахметов и как он получил свой капитал, можно говорить, что там сплав всего. Отчасти и везения, и правильных расчетов.

Мы знаем версию о происхождении капитала Ахметова. Что он был одним из людей, которые находились в полукриминальной группе Ахатя Брагина. Что Брагина взорвали на стадионе и Ахметов, единственный кто остался жив ближайший к нему, получил все деньги. И вложил их правильно, разумно. Он создавал за счет этих денег крупнейшие корпорации.

Компания «Кераметинвест», которая покупала акции металлургических заводов. И люди, которые помогали покупать эти акции, они консультировали Ахметова, это все нынешнее руководство ДТЭК, «Метинвеста», Систем кепитал менеджмент. Они с западным образованием, которые понимают как это должно работать. И они создали для него корпорации, которые стали работать очень мощно. Был криминальный капитал и он стал легальным.

Надежда Бурдей: Проблема в том, что мы знаем какие депутаты являются представителями Рината Ахметова в парламенте. Если говорить об энергетике, мы знаем кто лоббирует тарифы. То есть, умение правильно выстроить схему и поставить людей на местах, которые будут лоббировать в парламенте его интересы – это, мне кажется, самая главная составляющая его успеха на сегодня.

Олег Гавриш: Отмечу, что в нынешней Верховной Раде у Ахметова не так много депутатов. Он сделал ставку на «Оппозиционный блок», который не прошел в Раду. Прошли некоторые депутаты, человек 7-8. Говорят, он имел свое неофициальное влияние на «Слугу народа», на 15 депутатов. Но раньше у него была фракция. Если он не договорится со своими коллегами, другими крупными предпринимателями, которые контролируют в Верховной Раде большее количество депутатов, скажем, с Коломойским.

Но по последним слухам, вроде как уже есть договоренности, что по некоторым налоговым вопросам глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал людей из комитета и просил не голосовать, чтобы не принимались невыгодные решения для Ахметова.

– Олег, те предприятия и шахты в ОРДЛО стали принадлежать Курченко, по сообщениям СМИ. Почему, с вашей точки зрения, Ринат Ахметов не судится с Курченко? Ведь он может подавать в суд или политическими путями стремиться к возвращению этого бизнеса на оккупированном Донбассе.

Думаю, что влияние Ахметова на Донбасса значительно преувеличено. Даже если Ахметов захочет, он не сможет этого сделать

Олег Гавриш: Я думаю, что влияние Ахметова на Донбасса значительно преувеличено. На Донбассе произошла оккупация, там поставили своих людей, отобрали активы. Даже если Ахметов захочет, он не сможет этого сделать. И у него есть некие активы в России, которые работают. Плюс, я не думаю, что настолько вхож к Путину или нынешнему руководству России, кто курирует Донбасс, чтобы эти вопросы решить.

На мой взгляд, Ахметов нашел каким образом ему возместить эти убытки. Да, по сути, он махнул рукой, это списанные потери и никто на них всерьез не смотрит. Насколько я знаю, о влиянии Ахметова на Донбассе говорить не приходится.

– Многие мажоритарщики от «Оппозиционного блока», победили там и прошли в Верховную Раду. Еще такой вопрос, появилась информация, что Ахметов начал строить виллу под Киевом, купил дом во Франции. Он планирует вернуться в Донецк? И почему не вмешивается в процесс реинтеграции Донбасса, в политическом смысле?

Олег Гавриш: Для Ахметова, как для бизнесмена, вопрос с Донбассом уже закрыт. Может у него еще есть к Донбассу какое-то человеческое отношение, и он как-то поучаствует, построит какой-то проект, чтобы задобрить население. Но с точки зрения бизнеса, он полностью построен на территории Украины. Мало того, он получает активы за рубежом.

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