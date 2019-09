Монополіст «під прикриттям». Як олігарх Ахметов, ввівши в оману АМКУ, монополізував коксохімічну галузь (розслідування)

Share on Odnoklassniki

Також змінилась структура власності Misandyco Holdings Ltd. Фірму переписали на кіпріотку Александру Дамоціду й перереєстрували за однією адресою із іншою кіпрською компанією, якою володіє безпосередньо Вадим Новинський – Adeona Holdings Ltd.

Так, у серпні 2018 року змінився керівник і власник Mastinto Trading Ltd. Кіпріотку Анну Кореліду замінив інший кіпріот Крісоваланто Тампуріді. Він також є директором іншої кіпрської компанії – Nourteno Holdings Ltd, яка володіє акціями «Чорноморського суднобудівного заводу». Останній входить у структуру власності суднобудівного субхолдингу SMG «Смарт-холдинг» Вадима Новинського.

Окрім, «Метінвесту», співвласником кіпрської компанії стала Prime Meridian Holdings Ltd, яка, станом на березень цього року, належала народному депутату кількох скликань, члену тодішньої «Партії регіонів» – Сергію Кию . Впродовж 2001-2006 років він був помічником Ріната Ахметова у ФК «Шахтар».

Але у 2019 році акції Dashuria Ltd перевели із Palmrose BV на 5 компаній, серед яких безпосередньо Metinvest B.V.

«Южкокс» належить кіпрській компанії Dashuria Ltd, яка володіє 94,96% акцій заводу.

Крім того, рештою акцій володіє кіпрська компанія Altana Limited та дві вже згадані раніше кіпрські «офшорки» – Misandyco Holdings Ltd. та Mastinto Trading Ltd., пов’язані із партнером Ахметова по «Метінвесту», Вадимом Новинським. Тобто сумарно холдинг Ахметова-Новинського отримав в управління близько 75% Dashuria Ltd.