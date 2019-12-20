Невизнаний дитячий табір. Як Рінат Ахметов володіє турбізнесом у Криму з порушенням санкцій

Найбагатша людина України Рінат Ахметов до анексії Криму володів на півострові енергетичною компанією «ДТЕК Крименерго», двома заводами в Керчі, резиденцією «Новий Кучук-Кой» у селищі Парковому, дитячим табором «Берег» в Алушті. Частину його активів – «ДТЕК Крименерго», «Керченський стрілочний завод» і підприємство «Керченський металургійний комплекс» – після анексії Криму фактична російська влада півострова «націоналізувала».

У холдингу Ахметова SCM стверджують, що така ж доля спіткала й резиденцію «Новий Кучук-Кой», санаторій і дитячий табір. Телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» з’ясували, що він і далі контролює частину з них – через європейські компанії, що заборонено санкціями ЄС.

Інші матеріали розслідування перелічені у статті:

Із Маріуполя в Лондон. Санаторій «Ай-Даніль»

«Росія, Республіка Крим, місто Ялта, селище Данилівка» – так вказана адреса на сайті санаторію «Ай-Даніль» у селищі Данилівці поблизу Ялти. Підприємство, зареєстроване і в українському, і в російському реєстрах, раніше було прямо пов’язане зі структурами Ріната Ахметова.

Санаторій «Ай-Даніль» працює з 1974 року. Його адміністрація пише на своєму офіційному сайті, що для будівництва оздоровниці з самого початку вибирали найсприятливіші умови: поблизу – Нікітський ботанічний сад, море і ялівцеві ліски. За радянських часів санаторієм управляла Москва через МОЗ СРСР. Тут відпочивали урядовці й їхні родини.

«Медичне обладнання і методики, які застосовувалися в «Ай-Данілі», можна було знайти тільки в московських клініках того ж урядового управління», – пише компанія.

Після розпаду СРСР санаторій перейшов урядові української Автономної Республіки Крим. У 2003 році кримський парламент продав комплекс Маріупольському металургійному комбінатові імені Ілліча.

Період, коли санаторієм володіли металурги, інформаційний сайт міста Маріуполя називав тоді «утопією, в яку вірили». Автор статті за 2010 рік захоплено описував умови, в яких тут відпочивали співробітники меткомбінату. Путівка коштувала 180 гривень із людини, за тодішнім курсом це було 22 долари. Різницю з реальною вартістю покривав меткомбінат. Відпочивальникам санаторій пропонував чотириразове харчування, дешеві екскурсії, розваги для дітей і дорослих.

Із 2008 року в санаторій стали відправляти все менше «іллічівців», «Ай-Даніль» переорієнтувався на відпочивальників із Росії. А з 2010 року меткомбінат імені Ілліча разом із усім майном купила компанія «Метінвест». Вона входить у холдинг Ріната Ахметова SCM.

2011 року санаторій виділили в окрему структуру – ТОВ «Санаторно-курортний оздоровчий комплекс «Ай-Даніль» (СКОК «Ай-Даніль»). А в 2012 році була укладена нова угода – Антимонопольний комітет України дозволив лондонській фірмі Casamo Limited купити більш ніж 50-відсоткову частку в цьому комплексі. На той момент капітал покупця становив 4 фунти стерлінгів (ледь більше ніж 5 доларів). Але в статутний фонд «Ай-Даніля» фірма внесла 105 мільйонів гривень – близько 13 мільйонів доларів за тодішнім курсом. Ця ж лондонська компанія як власник комплексу вказана зараз і в українському, і в російському реєстрах. У російській юрисдикції СКОК «Ай-Даніль» зареєстрували в жовтні 2014 року – невдовзі після запровадження санкцій ЄС.

Серед власників Casamo Limited є ще три компанії: Birchstead Limited, Wissington Limited і Rakestone Limited. Точно такі ж назви є в реєстрі панамських документів Offshore leaks, власники фірм «заховані» на острові Мен і Британських Віргінських Островах. Директор Casamo Limited Дейвід Ніколас Соллі керує ще вісьмома компаніями.

«Санаторій «Ай-Даніль» продали компанії Casamo Limited у 2013 році. До компанії Casamo Limited бізнес SCM і акціонер SCM Рінат Ахметов не мають ніякого стосунку», – відповіли телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», в пресслужбі холдингу SCM.

В офіційному британському реєстрі Company House вказано, що не менш ніж 25%, але не більш ніж 50% Casamo Limited належить громадянинові України Володимирові Потапову. У публікаціях кількох сайтів людина з таким іменем і прізвищем згадувалася як голова відділу збуту на меткомбінаті Ілліча. Також відомо, що він – зять колишнього директора комбінату Володимира Бойка. Телеканал «Настоящее время» кілька разів намагався зв’язатися з Потаповим через його компанію «Сталькомплектімплекс», але на запити про коментарі він не відповів.

Директором санаторію «Ай-Даніль», згiдно з українським і російським реєстрами юросіб, із 2011 року незмінно працює Володимир Кунцевський. На місцевих виборах в Україні 2010 року він пройшов у Севастопольську міську раду за списками Партії регіонів. У графі «посада» вказав, що був на той момент заступником генерального директора Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Із серпня 2015 року Володимир Кунцевський – в українському розшуку за звинуваченням у державній зраді. Як депутат Севастопольської міськради він проголосував за «приєднання» до Росії.

У 2014 році Євросоюз заборонив європейським компаніям працювати в Криму в сфері туризму. Але СКОК «Ай-Даніль», яким досі володіє британська Casamo Limited, і сьогодні пропонує забронювати номери. Найближчі доступні дати – з 22 квітня 2020 року, а вартість номера за добу пересічно становить 4250 рублів – це близько 68 доларів.

Крім того, з вересня 2014-го до липня 2018 року СКОК «Ай-Даніль» уклав 19 російських держконтрактів на суму 38,6 мільйона рублів, або приблизно 590 тисяч доларів. Серед замовників: структура під назвою «Фонд соціального страхування Російської Федерації в Республіці Крим», авіакомпанія «Росія», компанії «Транснєфть-Сибір» і «Транснєфть-Центральний Сибір». Із вересня 2014-го «Транснєфть» перебуває під санкціями ЄС і США.

2017 року СКОК «Ай-Даніль», за даними Федеральної податкової служби Росії, заплатив податків у російський бюджет на загальну суму 15,7 мільйона рублів.

Уже за російської адміністрації анексованого Криму «Ай-Даніль» судився зі своїм колишнім власником – Маріупольським меткомбінатом імені Ілліча. Іще 2011 року меткомбінат передав комплексові пансіонат «Україна» і базу відпочинку «Червоні вітрила» в Феодосії. Але оформити права на власність «Ай-Даніль» не встиг через анексію. У березні 2018 року «Ай-Даніль» зміг через російський суд завершити оформлення.

Програний суд. Маєток «Кучук-Кой»

Садибу «Новий Кучук-Кой» на початку XX століття будував далекий родич художника Михайла Врубеля, петербуржець Яків Жуковський. Там працювали художники і скульптори «срібного віку». Добудували маєток 1913 року. Українська адміністрація Криму присвоїла охоронний статус і садибі, і довколишньому паркові.

У 2004–2007 роках садиба в кілька етапів перейшла під контроль ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (System Capital Management, або SCM) Ріната Ахметова. У грудні 2008 року ця компанія продала маєток кіпрській фірмі Starvista Limited. Остання до липня 2017 року належала кіпрській P.H. Premium Household, але потім перейшла у власність кіпрської ж SCM Holdings. Компанія SCM Holdings володіє корпоративними правами активів групи «Систем Кепітал Менеджмент» і на 100% належить Рінатові Ахметову.

Після анексії півострова власником «Нового Кучук-Коя» стала фірма «Старвіста Крим». Її зареєстрували в російській юрисдикції в серпні 2014 року. Засновник «Старвіста Крим» – згадана вище кіпрська компанія Starvista Limited.

Навесні 2017 року російські держоргани Криму почали в «Новому Кучук-Кої» перевірку. Ревізори з’ясували, що власники побудували в резиденції будинок і басейн. Охоронний статус не дозволяє цього робити. Російський суд у Криму ухвалив передати «Новий Кучук-Кой» у держвласність і викупити майно Starvista Limited. У січні 2019 року російський Верховний суд визнав це рішення законним.

У пресслужбі SCM телеканалові «Настоящее время» розповіли, що звернення саме до російського суду в анексованому Криму було вимушеним.

«Очікувано, будь-яких позитивних результатів ми досі не досягли, бо, на нашу думку, вказані« суди »не можуть забезпечити об’єктивний і неупереджений розгляд спорів. Ми також ініціювали інвестиційний арбітраж проти Російської Федерації, про перебіг якого ми будемо повідомляти додатково. Звернення в «суди» на території Криму є вимушеним процесуальним кроком для всіх українських компаній і фізосіб, які втратили активи в результаті анексії Криму», – відповіла пресслужба.

Невизнаний табір

На компанії Ріната Ахметова в Криму досі записаний дитячий оздоровчий табір (рос. ДОЛ) «Берег» в Алушті. Він другий за розміром після міжнародного центру «Артек». Табором керує ТОВ «ДОЛ Берег», із січня 2015 року фірма зареєстрована в російській юрисдикції. «ДОЛ Берегом», на порушення санкцій ЄС, володіють українська фірма «Еста Холдинг» і кіпрська ESPV Limited. Засновник української «Еста Холдинг» – теж ESPV Limited. Те, що кінцевий власник компаній – Рінат Ахметов, підтверджує український реєстр юросіб.

Із 2016 року ТОВ «ДОЛ Берег» уклало п’ять держконтрактів із підконтрольними Росії структурами: міністерством освіти Криму й управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів – майже 120 мільйонів російських рублів, тобто 1,8 мільйона доларів за нинішнім курсом.

У первісній відповіді телеканалові «Настоящее время» пресслужба SCM назвала табір «Берег» «незаконно експропрійованим».

Заступник начальника табору Володимир Пряніхін цю інформацію в розмові з телеканалом «Настоящее время» спростував. За його словами, власник після анексії Криму не змінився. Він стверджує, що установа всі п’ять років працює безперебійно, а 2019 року там готувалися прийняти чотири зміни по 640 дітей. Він уточнив, що відпочивають у «Березі» школярі з Росії, Криму і материкової частини України.

«Із Україною складніше – не можна провести банківські платежі», – сказав Пряніхін.

Але після повторного запиту в пресслужбі SCM, як і раніше, наполягали на тому, що табір їм не належить.

«ДОЛ «Берег» був націоналізований кримською «владою» – точно так само, як і інші активи SCM у Криму. Це сталося в березні 2017 року. За наявною в нас інформацією, в табір ввели так звану «тимчасову адміністрацію», а чинного директора усунули. З того моменту ми не управляємо табором і, як наслідок, не враховуємо його у фінансовій звітності «Еста Холдингу» за МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності – ред.). Ми не маємо ніякого уявлення, як функціонує табір зараз», – уточнила SCM свою відповідь.

Але, за даними російського і українського реєстрів, а також за словами самого директора табору Сергія Рогаченка (він перебуває на цій посаді з 2010 року), ніякої «тимчасової адміністрації» в таборі немає.

«Ви прочитали в реєстрі прізвище директора? Все, ви правильно читаєте», – відповів він. Пізніше він побічно підтвердив зв’язок бізнесу Ахметова з табором: «Вибачте, вам в SCM треба звертатися. Вибачте, я маю їхати у справах, не можу з вами говорити».

Доповнено: у відповідь на першу публікацію цього розслідування 17 грудня в холдингу SCM того ж дня виступили з заявою, в якій продовжують заперечувати контроль над туристичним бізнесом в анексованому Криму.