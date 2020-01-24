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24 січня 2020, Київ 10:30
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Україна – США: подвійні правила олігарха Ахметова

Україна – США: подвійні правила олігарха Ахметова
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Найбагатший і один із найвпливовіших українських олігархів Рінат Ахметов. Бізнесмен, який монополізує цілі галузі промисловості в Україні і розширюється за кордоном. У портфелі активів мільярдера, зокрема, вугільний бізнес у США. Там він скупив низку шахт, видобуває вугілля і експортує його в Україну на свої коксохімічні заводи. Але методи роботи олігарха на батьківщині й за кордоном суттєво відрізняються. Як встановило розслідування Надії Бурдєй, у США компанії українського олігарха платять мільйони доларів штрафів за порушення вимог безпеки на своїх підприємствах. Натомість в Україні після вибуху на заводі до відповідальності притягують хіба що пересічних працівників цього ж заводу. Примітно, що двоє інших українських олігархів, Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський, уже потрапили в поле зору правоохоронних органів США і мають суттєві проблеми із законом у Сполучених Штатах. А як щодо Ріната Ахметова? Надія Бурдєй продовжує досліджувати особливості ведення бізнесу олігарха Ріната Ахметова в Україні й за кордоном. Спільне розслідування програми «Схеми» і «Центру протидії корупції».

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