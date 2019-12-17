Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над туристичним бізнесом в анексованому Криму – розслідування

Український олігарх Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором «Берег», санаторієм «Ай-Даніль» і резиденцією «Новий Кучук-Кой» в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу. Про це йдеться у спільному розслідуванні телеканалу «Настоящее время» і антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер», яке тривало майже два роки і має назву «Кримський архів».

За даними розслідування, санаторій «Ай-Даніль» контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча, який належить Рінату Ахметову. Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які перебувають під персональними санкціями ЄС (з «дочками» російської «Транснафти», яка під санкціями ЄС і США з 2014 року). Сам санаторій зареєстрований через лондонську компанію в жовтні 2014 року, через кілька місяців після введення санкцій.

Резиденція «Новий Кучук-Кой» після анексії стала належати зареєстрованому ТОВ «Старвіста Крим», її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов, йдеться у розслідуванні.

Через те, що власники побудували на території, яка «охороняється законом», басейн і будинок, російська влада Криму відкрила справу щодо компанії.

Також Ахметов, як і раніше, контролює другий за розмірами після «Артека» дитячий табір «Берег», вказують журналісти. «Берег» міститься у російському реєстрі від 2015 року, а належить через декілька кіпрських і українську компанії також Ахметову

Кіпрська влада на запит телеканалу «Настоящее время» про можливе порушення санкцій не відповіла, порадивши звернутися безпосередньо в компанії.

У холдингу Ахметова SCM стверджують, що бізнесмен не має відношення до цих об’єктів, тому що їх «націоналізувала Росія». Але інформація в документах це не підтверджує. У дитячому таборі «Берег» підтвердили, що Ахметов зберігає контроль над компанією і ніякої «тимчасової адміністрації» в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.

Понад півтора роки телеканал «Настоящее время» і антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» досліджували бізнес в анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських, українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму.

У нинішньому, третьому розслідуванні, також йдеться про те, як в Криму вже після анексії, через європейські компанії працювала і більшою мірою продовжує працювати: будівельна компанія колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, сонячні електростанції українських депутатів – братів Клюєвих, нафтові компанії колишнього зятя президента України Леоніда Кучми Ігоря Франчука, титановий завод українського олігарха Дмитра Фірташа, будівельні компанії бізнесмена Василя Хмельницького, туристичний бізнес власника британської газети The Independent і акціонера «Новой газеты» бізнесмена Олександра Лебедєва, спільний бізнес президента московського футбольного клубу ЦСКА Євгенія Гінера і члена російської Ради федерації Олександра Бабакова.

У першій частині розслідування йшлося про те, як великий бізнес з України та Росії порушував санкції ЄС щодо Криму. У другій – як на півострові продовжують працювати і обходити санкції підприємства, пов’язані з великими міжнародними компаніями: німецьким авіаперевізником Lufthansa, відомою литовською торговельною мережею «Новус», литовсько-естонською будівельною компанією Hanner.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».