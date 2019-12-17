Клюєви зберегли енергобізнес у Криму після анексії в обхід санкції ЄС – розслідування

Колишні депутати Верховної Ради України Сергій і Андрій Клюєви не лише зберегли свій енергетичний бізнес у Криму після анексії, а й продовжують там працювати в обхід санкцій Євросоюзу. Про це йдеться в спільному розслідуванні телеканалу «Настоящее время» та антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».

Як з'ясували журналісти, кілька сонячних електростанцій у Криму, які раніше належали Клюєвим, після анексії перереєструвалися в російському реєстрі. Але тепер їх засновниками є компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру і з Британських Віргінських островів. Частина цих компаній продовжує працювати, частина з них перебувають у стадії ліквідації через судові процеси з російськими банками.

Ще до анексії компанії Клюєвих взяли кредити в українських і російських банків на будівництво геліостанцій в Україні. До 2017 року компанії накопичили величезні борги перед обома сторонами. Але якщо Україні довелося покривати збитки банків з державного бюджету (це близько мільярда доларів), то Росія розпочала судові процеси з власниками енергобізнесу.

Компанії до цього моменту заборгували близько 800 мільйонів євро. Йшлося про кредити, які компанії групи Activ Solar брали у «Внешторгбанка» і «Сбербанка» через їхні українські філії.

Попри санкції та судові процеси з Росією, станції Клюєвих у Криму далі працююь. Власниками електростанцій виявилися понад десяток різних компаній зі схожими назвами. У всіх працюють люди, які були тісно пов’язані з бізнес-активами Клюєвих.

Самі Клюєви перебували під персональними санкціями ЄС з 2014 року, але нині є вільними від цих обмежень.

Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».