Підконтрольна Росії кримська влада продає садибу «Новий Кучук-Кой» у селищі Паркове між Форосом та Сімеїзом у Великій Ялті. Садиба з унікальним парком-пам'яткою належить структурам українського бізнесмена Рината Ахметова, але була «націоналізована» в 2014 році. Крим.Реалії з'ясували, що тепер на неї претендують бізнес-структури російського «Газпрому».

Розпорядження про надання згоди на відчуження майна та споруд «Нового Кучук-Коя» було оприлюднене на сайті російського Радміну Криму на початку листопада. Лист підписаний прем'єром Криму Юрієм Гоцанюком і тепер уже ексвіце-прем'єром Ларисою Опанасюк.

Через кілька днів «Розпорядча дирекція майна Криму» оголосила аукціон з продажу садиби. Майно оцінили майже у 2 мільярди рублів. Але продати його з першого разу не вдалося.

Скульптури, басейни, релакс

Серед майна садиби, виставленого на продаж, значаться хамам з усім внутрішнім облаштуванням, зал з купелями, римські лазні, приміщення для релаксу, спортзал, тренажерний зал з усім обладнанням, кімната SPA, жіноча та чоловіча кімнати відпочинку, масажний кабінет, соляна кімната, бар SPA, чотири басейни різних конфігурацій, фонтан, кілька доріжок для відпочинку та багато іншого.

У складі «Нового Кучук-Коя» продаються також гостьові будинки (квартири), салони, спальні, камінна, обідній зал, кінозал.

В окремих секціях обладнані кондитерський цех, цехи холодних і гарячих закусок, морозильна камера. Передбачені окремі приміщення для життя персоналу.

Головною визначною пам'яткою «Нового Кучук-Коя» є парк. На його території, за інформацією документації аукціону, розташовані 12 скульптур і пам'ятників. Серед них: скульптури «Німфея», «Та, яка надягає панчоху», «Хлопчик, який засинає», «Сплячі хлопчики», «Ті, які просинаються» та інші, а також п'єдестал (бюст Сергеєва). Хто такий Сергеєв, напевно не відомо.

Деякі з цих скульптур є пам'ятками культурної спадщини. Тому новому власнику організатори торгів висувають умову зберігати їх.

Своєю оригінальністю парк зобов'язаний скульптору Олександру Матвеєву, який на початку 1900-х років минулого століття прикрасив його динамічними скульптурами юних хлопчиків і купальниць. За інформацією кримських путівників, багато оригінальних скульптур дуже постраждали в роки Другої світової війни. Деякі були вивезені до Німеччини та Румунії, деякі потім вирушили на реставрацію та відновлення до Ленінграда, вони й залишилися там у колекції Російського музею та Ермітажу.

Замість них у парку «Нового Кучук-Коя» встановили роботи учнів Олександра Матвеєва. Серед їхніх робіт у відкритих джерелах якраз і згадуються скульптури «Ті, які просинаються», «Хлопчик, який засинає», «Сплячий хлопчик», «Та, яка надягає панчоху», «Німфея» та інші.

Інвестори Південного берега Криму

4 грудня організатори торгів оголосили, що на аукціон з продажу «Нового Кучук-Коя» надійшла всього одна заявка. У зв'язку з цим він визнаний таким, що не відбувся, сказано на офіційному російському порталі торгів. Коли буде наступний аукціон, поки не повідомляється.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Еколого-туристичний центр у Парковому».

За інформацією Федеральної податкової служби Росії, цим ТОВ через російську фірму «РИССКО» володіє ТОВ «Газпром видобуток Оренбург» ‒ структура російського «Газпрому».

Ми намагалися зв'язатися з покупцем «Нового Кучук-Коя», щоб з'ясувати, для чого він знадобився фірмі, але за телефонами компанії, наявними у відкритому доступі, нам додзвонитися не вдалося.

Про ТОВ «Еколого-туристичний центр у Парковому» ми писали раніше. Ця фірма ініціювала інвестпроєкти на Південному березі Криму. Зокрема, у 2017 році кримська влада передала їй в оренду на 49 років 33,49 гектара в Ялті для створення багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу.

Також фірма займається проєктом з будівництва та реконструкції готельно-ресторанного комплексу в Ялті на суму 1,1 мільярда рублів. Договір про його реалізацію був підписаний з кримським урядом ще в 2015 році.

«Еколого-туристичного центру в Парковому» також належить резиденція «Кримський бриз» у Парковому. Нею теж володіє «Газпром», і вона є найдорожчим готельним комплексом півострова. Біля берегів резиденції торік була помічена яхта російського бізнесмена, друга президента Росії Аркадія Ротенберга.

«СКМ» іде в міжнародні суди

У незалежній Україні садиба «Новий Кучук-Кой» спочатку перебувала в управлінні Держкомітету промполітики України. На початку 2000-х років вона була передана у сферу управління Ради міністрів Криму на баланс Рескомітету з охорони та використання пам'яток історії та культури.

У 2004 році маєток купила компанія «Систем Кепітал Менеджмент» українського бізнесмена Ріната Ахметова. У 2008 році після претензій прокуратури садибу продали кіпрській офшорній компанії Starvista limited, яка, за інформацією ЗМІ, належала колишньому власнику.

У 2014 році все майно «Нового Кучук-Коя» російська влада Криму «націоналізувала» й передала в оперативне управління «Розпорядчої дирекції майна Криму». Однак в українському правовому полі садиба продовжує належати структурам Рината Ахметова.

У «Систем Кепітал Менеджмент» повідомили Крим.Реалії, що після російської анексії Криму втратили контроль над усіма активами на півострові, включаючи й «Новий Кучук-Кой». Однак мають намір відстоювати право на своє майно в міжнародних судах.

Жодних переговорів з організаторами аукціону (в Криму ‒ КР) група «СКМ» не веде і не планує вести

«Жодних переговорів з організаторами аукціону (в Криму ‒ КР) група «СКМ» не веде і не планує вести, оскільки вважає його не відповідним міжнародному праву, так само як незаконною так звану «націоналізацію» всіх активів, розташованих в Криму, і будь-які подальші дії щодо розпорядження ними. Компанії групи продовжать вживати всіх заходів для захисту свого права власності на зазначену нерухомість у міжнародних судових і арбітражних органах», ‒ наголосили в компанії у відповідь на наш інформзапит.

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