«Стань їхнім голосом»: зібрано понад 40 відеозвернень на підтримку кримських політв’язнів

Активісти громадської організації «Кримська солідарність» у рамках акції «Стань їхнім голосом» отримали вже понад 40 відеозвернень на підтримку кримських політв’язнів. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 9 грудня повідомив координатор «Кримської солідарності» Сервер Чолакчик.

«Перше відеозвернення в рамках громадської ініціативи «Стань їхнім голосом» було опубліковано зовсім недавно – 25 листопада 2019 року, і зараз тільки набирає обертів і розширює свої географічні кордони. На сьогодні ми отримали вже більше ніж 40 відеозвернень із Криму, України і Туреччини. Вчора несподівано прийшло відеозвернення з Індонезії – від родичів політв’язня Різи Омерова. Упевнений, що це тільки початок», – сказав Чолакчик.

Правозахисниця, громадянська журналістка Лутфіє Зудієва наголосила на важливості подібної акції для сімей політв’язнів.

«Звичайно, всі сім’ї дуже чекають ці короткі, але теплі і щирі звернення людей. Тому що розуміють, як це важливо – захистити добре ім’я свого чоловіка або сина. Показати, що насправді криється за пропагандою боротьби з тероризмом і екстремізмом в Криму. Це означає, що ніхто в папери держобвинувачення і папери судових органів не вірить. Нехай хоч що завгодно надрукує цей «скажений принтер», який намагається надати хоч якусь пристойну форму цим нелюдським репресіям», – заявила Зудієва.

У листопаді активісти громадської організації «Кримська солідарність» запустили акцію «Стань їхнім голосом». За задумом організаторів, кожен може записати своє відеозвернення на підтримку політв’язнів.

У листопаді уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова передала турецькому омбудсмену Шерефу Малкочу список українських політв’язнів, які перебувають у в’язницях Росії й анексованого Криму.