В уряді повідомили, що Буславець звільнено – новим в.о. міністра енергетики став Бойко

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю ухвалив рішення звільнити тимчасову виконувачку обовʼязків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначити Юрія Бойка.

«Кабмін прийняв два проєкти постанов стосовно таких кадрових рішень: про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 року №604 (Про тимчасове покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Буславець О.А.); про тимчасове покладання виконання обов’язків міністра енергетики України на Бойка Юрія Миколайовича (заступник міністра енергетики)», – повідомив на сторінці у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

На сайті уряду вказано, що Ольга Буславець «залишається працювати в урядовій команді».

Читайте також: В ОП назвали «фейком» повідомлення про фінансування від Ахметова

Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики у квітні цього року, на посаді вона змінила Віталія Шубіна.