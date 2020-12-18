Вітренко розповів, хто і для чого покликав його працювати в Кабмін

Колишній виконавчий директор компанії «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко заявив, що про посаду в уряді Дениса Шмигаля вперше з ним заговорив президент України Володимир Зеленський. Про це Вітренко розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Взагалі про цю посаду (міністр енергетики – ред.) зі мною говорив президент Зеленський ще дуже-дуже давно. А ще до Зеленського зі мною говорили інші політики під час каденції іншого президента. Тобто, я давно був претендентом, умовно кажучи, на цю посаду, і завжди відмовлявся. А щодо уряду Шмигаля, то була така розмова давно, мовляв давайте розглянемо позицію міністра енергетики, ще коли цей уряд формувався. Тепер відмінність у тому, що пан Шмигаль запропонував позицію не тільки міністра енергетики, а й першого віцепрем’єр-міністра. Він сказав мені, що йому потрібна допомога, що йому складно працювати, тому що в уряді немає першого віцепрем’єр-міністра, і це для мене багато що змінило. В такій ситуації складно було відмовити. Це вже було питання не політичне, а питання функціонування державних інституцій», – зазначив Вітренко.

За словами Вітренка, Зеленський ніколи не пропонував йому замінити на посаді Шмигаля. Йшлося винятково про те, аби «підсилити», стверджує Вітренко.

«Президент ніколи не говорив про якісь заміни. Навпаки, мова йшла про посилення уряду. Навіть не посилення прем'єр-міністра, а посилення уряду в цілому», – зазначив Вітренко.

17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики. Депутати «Слуги народу» дали 153 голоси за призначення Вітренка, представники «За майбутнє» – 18, «Довіри» – 12, також його підтримали троє позафракційних.

Раніше Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна». 16 липня цього року він повідомив про звільнення.