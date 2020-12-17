Комітети ВР призначення Лещенка міністром агрополітики підтримали, а Вітренка як міністра енергетики відхилили

Комітет Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг не підтримав призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, повідомив голова комітету Андрій Герус.

«10 за з 22 присутніх. Рішення не прийнято», – повідомив Герус.

За його словами, члени комітету вирішили взяти до відома доповідь Вітренка та передати питання про його призначення на розгляд сесійної зали Верховної Ради.

Водночас Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики за дорученням голови Верховної Ради Дмитра Разумкова розглянув і підтримав подання прем’єр-міністра про призначення нинішнього голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України. Як йдеться у повідомленні на сайті комітету, таке рішення він ухвалив на засіданні 16 листопада.

Верховна Рада на засіданні в четвер планує розглянути питання про призначення міністра аграрної політики та продовольства, першого віцепрем’єра, міністра енергетики, а також міністра освіти і науки.

На міністра аграрної політики та продовольства розглядають кандидатуру чинного голови Держгеокадастру Романа Лещенка, на першого віцепрем’єра, міністра енергетики Юрія Вітренка, а Сергія Шкарлета –

на постійного, а не тимчасового голову Міністерства освіти і науки.