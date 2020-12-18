Налаштований по-бійцівськи. Вітренко заявив, що готовий боротися за посаду в уряді

Колишній виконавчий директор компанії «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко і надалі лишається відкритим до пропозицій щодо роботи в уряді, попри те, що напередодні депутати не підтримали його кандидатуру на посаду першого віцепрем’єр-міністра і міністра енергетики. Про це Вітренко заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якщо фракція ще раз мене запропонує, я не зможу сказати «ні». В мене є певні бійцівські риси, мене це не те що заводить, але коли ти вже ув’язався в якусь бійку, то треба доводити справи до кінця», – зазначив Вітренко.

За словами Вітренка, після того, як депутати не проголосували за його кандидатуру, його до себе викликав президент Володимир Зеленський і вони «вже неодноразово зустрічалися». Вітренко не уточнив, про що саме під час цих зустрічей він говорив з президентом, але натякнув, що Зеленський і надалі хоче бачити Вітренка в уряді.

«Президент налаштований теж по-бійційвськи – загалом і до мене зокрема», – сказав Вітренко.

17 грудня, після голосування у парламенті, стало відом, що Верховна Рада може повторно розглянути питання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики у січні. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Будемо мобілізувати голоси, я думаю, у січні. Це десь числа 25-го», – зазначив Арахамія

17 грудня Верховна Рада не призначила Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

Депутати «Слуги народу» дали 153 голоси за призначення Вітренка, представники «За майбутнє» – 18, «Довіри» – 12, також його підтримали троє позафракційних.

Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна». 16 липня цього року він повідомив про звільнення.