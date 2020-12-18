Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
18 грудня 2020, Київ 14:49
Політика

Смерть Кернеса, рейтинг Зеленського, нові міністри в уряді | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

  • Кернес помер. Кому дістанеться Харків?
  • Рейтинг президента. Зеленський – розчарування року?
  • Нові міністри. Що означають перестановки в уряді?

Учасники програми:

Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» (у 2014–2020 роках);

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України (у 2016-2019 роках);

Ростислав Павленко, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Олександр Качний, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);

Володимир Фесенко, політолог;

Юрій Смірнов, журналіст видання LIGA.net.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG