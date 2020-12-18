Смерть Кернеса, рейтинг Зеленського, нові міністри в уряді | Свобода Live

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Учасники програми:
Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» (у 2014–2020 роках);
Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України (у 2016-2019 роках);
Ростислав Павленко, народний депутат України («Європейська солідарність»);
Олександр Качний, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);
Володимир Фесенко, політолог;
Юрій Смірнов, журналіст видання LIGA.net.
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