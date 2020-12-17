Верховна Рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка

Міністром аграрної політики та продовольства став чинний голова Держгеокадастру Роман Лещенко – відповідне рішення ухвалила Верховна Рада 17 грудня.

«За» висловилися 242 депутати, проти – сім. 68 парламентарів утрималися, 45 не голосували.

Головно призначення Лещенка підтримали фракції «Слуга народу», «За майбутнє», «Довіра». «Батьківщина» і «Опозиційна платформа – За життя» дали два і шість голосів відповідно.

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Під час виступу до голосування Лещенко назвав одним із завдань для Міністерства аграрної політики та продовольства «чітке наведення ладу в земельних правовдіносинах».

Досі Роман Лещенко очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру. Він обійняв цю посаду в червні 2020 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відновлення Міністерства аграрної політики напередодні. Міністерство аграрної політики ліквідували у вересні 2019 року.