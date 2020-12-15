Міністр захисту довкілля і міністр у справах ветеранів подали заяви на звільнення – Разумков

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справа ветеранів Сергій Бессараб подали заяви про звільнення. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив 15 грудня.

«Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів: міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та міністра у справах ветеранів», – сказав він наприкінці засідання Верховної Ради.

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Разумков попросив профільні комітети зібратися на розгляд цих питань 16 грудня, щоб парламент зміг розглянути їх у сесійній залі.

Ані Абрамовський, ані Бессараб не повідомляли про причини своїх рішень.

Роман Абрамовський очолив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020 року. Сергій Бессараб став міністром у справах ветеранів 12 березня 2020 року.