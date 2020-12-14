Законопроєкт «Про медіа» передбачає обмеження свободи слова – звернення журналістів

Українські журналісти та медіаменеджери звернулися до представників влади з проханням зняти з розгляду Верховної Ради законопроєкт «Про медіа». На думку авторів звернення, оприлюдненого 14 грудня, документ передбачає обмеження свободи слова в Україні.

«У доопрацьованому варіанті (законопроєкту – ред.) не враховано зауваження ОБСЄ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експертів Ради Європи», – наголошується у зверненні, адресатами якого є президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голови парламентських фракцій та груп.

«Законопроєкт №2693-д «Про медіа» встановлює обмеження прав журналістів-фрілансерів, оскільки визнає професійні права на інформацію та акредитацію тільки тих журналістів, у посвідченні яких вказано зареєстроване медіа, навіть, якщо посвідчення журналіста видане професійною або творчою спілками журналістів. Також законопроєкт передбачає блокування або скасування реєстрації усього медіа, а не виключно незаконного контенту, що є непропорційною санкцією», – наголошують підписанти, серед яких ведучі Савік Шустер і Дмитро Гордон, очільники інтернет-видань Юрій Бутусов, Алеся Бацман, Соня Кошкіна, Орест Сохар, Олександр Швець, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та інші журналісти, блогери та медіаменеджери.

«Повну політичну відповідальність за обмеження фундаментального права людини на свободу вираження та інформації несе фракція політичної партії «Слуга народу», депутати якої, на жаль, і є авторами авторитарних законопроєктів у сфері медіа. Звертаємося до президента України: не підтримуйте ініціативи чиновників обмежити свободу слова і права журналістів», – закликають автори звернення.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

Перед цим було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.

Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання у травні цього року.