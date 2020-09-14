«Закон про медіа», який критикували через загрози свободі слова, з’явився в порядку денному Ради

Верховна Рада України планує розглянути в повторному першому читанні законопроєкт про медіа, який зазнав критики громадських організацій і журналістів.

Згідно з попереднім планом роботи парламенту, доопрацьований законопроєкт планують розглянути на пленарному тижні, що триватиме з 29 вересня до 2 жовтня.

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1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

Перед цим було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.

Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання у травні цього року.