Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт про медіа

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його. Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, комітет ухвалив таке рішення на засіданні 1 липня.

Голова комітету Микита Потураєв заявив, що новий закон «майже нічого не змінює» для телебачення, радіо та друкованих ЗМІ.

«Жодної цензури та «драконівських» норм щодо ЗМІ. Це все страшилки від опонентів… Всі обмеження щодо контенту вже є у законодавстві, і жодних новацій документ не передбачає. Єдине нововведення – це перехід усіх регуляторних функцій до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Бо регуляцію в сфері медіа має здійснювати не орган виконавчої влади, а незалежний, конституційний і колегіальний орган», – написав він.

Потураєв також наголосив, що не змінюються квоти на мову і національний продукт, не обмежуються права журналістів, іноземних медіа (крім медіа держави-агресора) та користувачів соціальних мереж, платформ спільного доступу і потокових сервісів.

«Пункт, щодо якого було чи не найбільше галасу. Нібито драконівський контроль онлайн-медіа. Так от. Онлайн-медіа, або всі, хто працює в інтернеті, можуть самі обрати – реєструватися їм у якості медіа чи ні. До речі, реєстрація даватиме працівникам таких медіа і самим медіа додаткові можливості – від захисту до підтримки. Наприклад, журналісту не матимуть права відмовити в акредитації, а зареєстровані онлайн-медіа зможуть розраховувати на інституційні гранти від держави», – додав Потураєв.

Напередодні було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.

Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання у травні цього року.