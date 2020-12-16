Шмигаль анонсував відновлення аграрного міністерства на початку 2021 року

Уряд планує відновлення міністерства аграрної промисловості, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигал 16 грудня. Про це він сказав на засіданні уряду.

За його словами, зараз Кабінет міністрів веде дискусії щодо призначення голови аграрного міністерства.

«Україна має потужний аграрний сектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необідність вінвлення роботи профільного аграрного міністерства. Нам потрібна ефективна державницька політика в сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників. На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства», – сказав Шмигаль.

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Денис Шмигаль вже заявляв про плани відновити аграрне міністерство у травні 2020 року.

Міністерство аграрної політики ліквідували у вересні 2019 року.