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25 травня 2020, Київ 11:45
Новини | Політика

Шмигаль припускає, що в Україні знову може з’явитися окреме аграрне міністерство

Шмигаль планує, що промисловий блок посилять

В Україні знову може з’явитися окреме аграрне міністерство, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Є кілька ідей. Перше – це можливість виокремлення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віцепрем’єрами», – сказав Шмигаль.

Він планує, що промисловий блок посилять.

«Як це робити, поки що дискутується: створювати окрему посаду віцепрем’єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки, або, можливо, створювати Міністерство промислової політики та оборонного замовлення. Триває дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації», – заявив Шмигаль.

  • Міністерство аграрної політики ліквідували у вересні 2019 року.
  • Наприкінці 2019 року темпи падіння промисловості становили 8,3%. У середньому за рік промисловість скоротилася на 1,8%.

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