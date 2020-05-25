Шмигаль припускає, що в Україні знову може з’явитися окреме аграрне міністерство

В Україні знову може з’явитися окреме аграрне міністерство, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Є кілька ідей. Перше – це можливість виокремлення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віцепрем’єрами», – сказав Шмигаль.

Він планує, що промисловий блок посилять.

«Як це робити, поки що дискутується: створювати окрему посаду віцепрем’єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки, або, можливо, створювати Міністерство промислової політики та оборонного замовлення. Триває дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації», – заявив Шмигаль.