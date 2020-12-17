Шкарлет «не є якимось чудовиськом, яке поїдає освіту» – Корнієнко про призначення голови МОН

Голова фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував Радіо Свобода призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

На думку лідера фракції більшості, побоювання, викликані призначенням Шкралета виконувачем обов’язків, не справдилися.

«За цей час, який пройшов із першого голосування – тоді я мав більше сумнівів, звісно, зараз я вже менше їх мав, тому що за цей час більшість «страшилок» про Шкарлета, які розповсюджувалися, не справдилися. Він не є якимось чудовиськом, яке поїдає освіту, він працює. Є питання різні виробничі, я навіть деякі питання йому ставив у робочому порядку, але він на них зазвичай дуже коректно, фахово відповідає. Я думаю, що майбутнє в української освіти з таким міністром точно є», – заявив він.

Корнієнко також позитивно відгукнувся про відсутність підтримки кандидатури Шкарлета з боку парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій.

«У такій ситуації комітет буде краще виконувати контрольну функцію, яку він зазвичай у нас в парламенті традиційно гірше виконує, ніж законодавчу», – вважає народний депутат.

Водночас представники кількох інших фракцій, які не підтримали призначення, розкритикували кандидатуру Шкарлета. Представник «Батьківщини» Михайло Волинець назвав колишнього виконувача обов’язків «не компромісною фігурою».

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«Тим більше – яка суперечка в освіті (освітянській спільноті – ред.). Виконавча влада мала б на це також реагувати. І ми повинні з парламенту, як законодавча гілка влади, подавати хороший сигнал і, очевидно, й самі мали б допрацьовувати і з Офісом президента, і виконавчою гілкою влади. Такої співпраці, очевидно, немає», – підсумував він.

Представник «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович, який критикував Шкарлета і в сесійній залі, сказав Радіо Свобода, що виступає проти цього призначення через «професійні і моральні якості» Шкарлета, зокрема через його роботу за часів міністра освіти Дмитра Табачника.

«Людина, звинувачена в плагіаті, зараз буде очолювати Міністерство освіти і науки – це абсолютно неприпустимі речі. Прикро, що сьогодні з другої спроби все-таки його було обрано на цю посаду... Думаю, що це, окрім всього іншого, ще й ляпас тим десяткам науковців, які звернулися до народних депутатів з приводу того, що не можна таку людину з такими професійними й моральними якостями обирати міністром освіти», – заявив він.

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Про таке звернення, зокрема, повідомляла напередодні народна депутатка від «Голосу» Наталія Піпа. За її заявою напередодні, вона отримала листа з підписами 300 науковців, студентів і освітян із проханням не допустити призначення Шкарлета.

«Ключове, що змінює, поки він був т.в.о. – він не мав права голосу на Кабміні. Зараз він почувається вже впевненіше як міністр», – пояснила Піпа Радіо Свобода.

Вона висловила думку, що в призначенні Сергія Шкарлета були зацікавлені деякі ректори вищих навчальних закладів. Власне, президент Володимир Зеленський і сам визнавав, що консультувався з очільниками ВНЗ, перш ніж запропонувати Шкарлета на посаду очільника МОН.

«Ця людина є пристосуванцем, який буде задовольняти тих, хто не хоче змін в освіті, а хоче зберегти старі схеми і, ймовірно, продавати місця. Ну і його заяви про те, що можна скасувати ЗНО для заочників або «Нову українську школу почати з п’яти років»... Тобто його задовольняє все, що відбувається, і те зокрема, які зарплати мають освітяни і який рівень освіти в країні», – сказала парламентарка.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак («Слуга народу») повідомив, що комітет рекомендував парламенту самостійно ухвалити рішення шляхом голосування. Відтак комітет не висловив конкретної підтримки кандидатурі Шкарлета.

Профільний комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета і в червні 2020 року. Зрештою Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.