Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 листопада 2020, Київ 19:52
Новини | Політика

Мовний омбудсмен повідомив про збільшення кількості скарг щодо порушення «мовного закону» в закладах освіти

Більшість педагогічних працівників, каже мовний омбудсмен Тарас Кремінь, також на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою

До секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови почала надходити значно більша кількість скарг щодо порушень закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в частині застосування державної мови в освітньому процесі, повідомив у фейсбуці мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«На жаль, із переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання, кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов’язано як із відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями закладів освіти, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства», – повідомив Кремінь.

Він також вказав на ще одну проблему: більшість педагогічних та соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою.

«Тому розвиток української жестової мови, створення доступного мовного середовища для осіб з порушеннями слуху в навчальному процесі, повне забезпечення сучасними навчально-методичними, дидактичними матеріалами, як це визначено чинним законодавством, гідна оплата праці в педагогічній та соціальній сферах – серед пріоритетів, які мають бути визначені управлінцями в сфері освіти та соціальної політики», – зазначив він.

Читайте також: Зеленський заявив про «неймовірні емоції» від опановування української мови у дорослому віці

Відповідно до статті 21 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мовою освітнього процесу в Україні на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти в закладах освіти є державна мова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG