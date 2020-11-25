Мовний омбудсмен повідомив про збільшення кількості скарг щодо порушення «мовного закону» в закладах освіти

До секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови почала надходити значно більша кількість скарг щодо порушень закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в частині застосування державної мови в освітньому процесі, повідомив у фейсбуці мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«На жаль, із переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання, кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов’язано як із відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями закладів освіти, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства», – повідомив Кремінь.

Він також вказав на ще одну проблему: більшість педагогічних та соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою.

«Тому розвиток української жестової мови, створення доступного мовного середовища для осіб з порушеннями слуху в навчальному процесі, повне забезпечення сучасними навчально-методичними, дидактичними матеріалами, як це визначено чинним законодавством, гідна оплата праці в педагогічній та соціальній сферах – серед пріоритетів, які мають бути визначені управлінцями в сфері освіти та соціальної політики», – зазначив він.

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Відповідно до статті 21 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мовою освітнього процесу в Україні на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти в закладах освіти є державна мова.