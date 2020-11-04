Мовний омбудсмен розповів, хто з наступного року обов’язково здаватиме іспит на володіння українською

Кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, якого цитує пресслужба уряду.

За його словами, 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою, відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

«Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті», – сказав Кремінь.

«Якщо є намір претендувати на якісь посади, або – готуйтесь, тренуйтесь, наймайте вчителів, або – вибачайте, як-то кажуть», – додав він.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.