Мовний омбудсмен обіцяє рекцію на всі скарги щодо порушення мовного закону чиновниками

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови реагуватиме на всі скарги громадян щодо порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» чиновниками, зокрема й високопосадовцями. Про це повідомляє урядовий портал із посиланням на інтерв’ю мовного омбудсмена Тараса Креміня «4 каналу».

«Що стосується порушень мовного закону представниками влади, порушення права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, зафіксованих чи то у зверненнях, чи то у скаргах, то, звичайно, ми будемо реагувати на них незалежно від посад», – сказав Кремінь, нагадавши, що штрафні санкції за порушення мовного законодавства почнуть застосовуватися із 16 липня 2022 року.

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Уповноважений із захисту державної мови також зазначив, що з 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови розпочне серію державних іспитів для державних чиновників від найвищого рангу з визначення рівня володіння українською мовою.

«Такі іспити будуть для всіх чиновників без винятку. Червень наступного року стане своєрідним рубіконом для тих високопосадовців, хто хоче по-справжньому продемонструвати законослухняність та повагу до української мови», – сказав Кремінь.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти. Навколо кожної із понад 2 тисяч поправок тривали суперечки між проукраїнськими та проросійськими силами у парламенті.