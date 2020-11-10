Бондаренко vs «Добробут»: клініка вимагає від політика вибачень, натомість медиків звинувачують у порушенні мовного законодавства

Заяви політика Володимира Бондаренка про образи на свою адресу і побиття його одним із лікарів приватної клініки «Добробут» не відповідає дійсності – про це керівництво медичного закладу заявило у відповіді на запит Радіо Свобода. Ба більше, лікарі наполягають на спростуванні інформації, яка «завдає шкоди, в першу чергу, репутації та доброму імені медиків, які відповідально виконували свої професійні обов’язки». Що спричинило конфлікт між колишнім парламентарієм і лікарями, з’ясовувало Радіо Свобода.

Бондаренко: « Я попросив говорити українською, за що почув крики, а потім удар ногою»

8 листопада колишній народний депутат і ексголова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко прийшов до приватної столичної клініки «Добробут» на перев’язку після нескладної операції, яку йому зробили тут напередодні, написав він на своїй сторінці у фейсбуці (нині цей пост недоступний для перегляду – ред.) За словами Володимира Бондаренка, черговий лікар, хірург Вадим Єлізаров запросив його до кабінету, запропонував сісти, почав знімати пов’язку. Медсестра, яка допомагала йому, спілкувалася лише російською, зауважив у коментарі Радіо Свобода Володимир Бондаренко. Він зробив зауваження і попросив говорити державною мовою.

Я попросив дотримуватися вимог Конституції України в лікувальній установі і отримав відповідь про те, що вони будуть говорити так, як хочуть

«Я попросив дотримуватися вимог Конституції України в лікувальній установі і отримав відповідь про те, що вони будуть говорити так, як хочуть. Я не захотів терпіти це, піднявся з місця і пішов до дверей. В спину почув образи, вигуки «Провокатор!», а потім відчув удар ногою… Після цього в коридор викинули мій одяг. На реєстрації я написав скаргу на ім’я адміністрації. Це був якийсь непрошитий і непронумерований блокнот, який можна просто викинути. Запис я зробив, але не впевнений, що він залишився. Це просто ганьба! Це такий «подарунок» напередодні Дня української мови і писемності… В медичних установах повинні працювати лікарі, які допомагають людям, а не просто заробляють великі гроші та ще й б’ють пацієнтів. Таким людям не місце в лікувальних установах», – обурюється Володимир Бондаренко.

Володимир Бондаренко написав звернення міністрові внутрішніх справ Арсенові Авакову, очільникові Міністерства охорони здоров’я Максимові Степанову і уповноваженому із захисту державної мови Тарасові Кременю. За словами колишнього народного депутата, ніхто з адміністрації лікувального закладу перед ним не вибачився, хоча після інциденту йому подзвонили з проханням «під’їхати в клініку і обговорити ситуацію».

Натомість керівництво «Добробуту», зі свого боку, чекає вибачень від Володимира Бондаренка, бо вважає його заяви «неправдивими» і такими, що принижують честь і гідність співробітників закладу.

«У разі, якщо ця заява не буде негайно спростована, ми залишаємо за собою право звернутися до суду для відновлення справедливості, захисту честі наших співробітників та репутації «Добробуту», – мовиться у дописі клініки, вміщеному під постом Володимира Бондаренка.

Відомий хірург і учасник АТО

За інформацією, яку можна знайти на сайті клініки, хірург Вадим Єлізаров працює у закладі сім років, загалом має 25 років досвіду і схвальні відгуки пацієнтів.

Закінчив Національний медичний університет імені О. Богомольця, автор численних наукових праць, захоплюється літературою і подорожами, володіє чотирма мовами, зокрема, і азербайджанською. Саме нею він звернувся у відео, яке розмістив на своїй сторінці у фейсбуку. За словами Вадима Єлізарова, під час інциденту він вступився «за честь жінки».

На захист Вадима Єлізарова став колишній народний депутат Борислав Береза. За його словами, ця історія його так вразила, що він вирішив з’ясувати її подробиці. На своїй сторінці у фейсбуку Борислав Береза розмістив пост, у якому характеризує Вадима Єлізарова як «відомого хірурга, учасника АТО, який півтора року служив у 59-му мобільному госпіталі», а Володимир Бондаренко, на його думку, у такий спосіб просто «вирішив привернути до себе увагу».

«Почнемо з того, що лікар розмовляв із Бондаренком виключно українською, а російською розмовляв із медсестрою, що обурило «героя» скандалу. Коли Єлізаров назвав свої слова спекуляцією, здається, що резонувати і Бондаренко почав. А давайте покінчимо з тим, що лікар дає слово, що пальцем Бондаренка не чіпав. І немає жодних підстав не вірити йому. Найцікавіше, що в клініці є система відеоспостереження, яка не підтверджує слова Бондаренка про фізичні наслідки на його організм. Зрештою, на горизонті вибори до Верховної Ради, а екснардеп, мабуть, вирішив відродити пам’ять про себе як про мовного бійця», – пише Борислав Береза.

Мовний закон обов’язковий для виконання – омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь назвав цей випадок неприпустимим і обурливим. Мовного омбудсмана неприємно здивувала «антиукраїнська поведінка самих медичних працівників і повна тиша з боку адміністрації медичного закладу».

Це не просто ігнорування, це спроби паплюження державної мови

«Я знаю Володимира Бондаренка як успішного політика, який завжди стояв на позиціях захисту державної мови. Я отримав звернення на свою адресу з проханням втрутитися і допомогти. Це не просто ігнорування, це спроби паплюження державної мови. Чому деяким чиновникам або співробітникам комунальних чи приватних установ дозволено робити те, що їм хочеться? Відповідно до закону, ми можемо не лише затребувати договори, документи про особливості провадження медичної діяльності тощо, ми можемо також порушити питання про те, щоб позбавити цей медичний заклад ліцензії. Тому що виконання мовного законодавства – одна із складових діяльності будь-якої установи на території України», – наголошує Тарас Кремінь.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 25 квітня 2019 року. Він закріплює функціонування української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті у ЗМІ. Через два місяці мовний закон набрав чинності.