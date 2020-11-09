Зеленський заявив про «неймовірні емоції» від опановування української мови у дорослому віці

Президент України Володимир Зеленський у День української писемності та мови заявив, що жалкує про те, що йому не вдалося змалку добре вивчити українську мову.

«Я народився у Кривому Розі, в російськомовній сім’ї. Пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння. І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього прем’єр-міністра Та з іншого боку, в усьому цьому є й позитив. Бо опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції», – написав Зеленський у фейсбуці.

За його словами, є чимало громадян, які з багатьох причин не могли й поки що не опанували українську мову.

«Але булінг, агресія, примус – точно не сприятимуть її вивченню. Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета. Закохайте їх в українську мову», – звернувся Зеленський.

Раніше сьогодні Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність захисту української мови, а міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив на її об’єднавчій місії на рівні із культурою.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.