Необхідність захисту і об’єднавча місія – мовний омбудсмен і очільник Мінкультури висловилися щодо української мови

У День української писемності та мови Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність захисту української мови.

«День української писемності та мови – свято, яке об’єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати й розвивати рідне слово. Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього української держави. Тому захист мови, як і захист нашої Незалежності, територіальної цілісності, – наша провідна справа», – повідомив у фейсбуці Кремінь.

У свою чергу, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про об’єднавчу місію української мови на рівні із культурою.

«Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також повинна стати однією з таких речей. І, впевнений, скоро це трапиться. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України. У нас правильний курс. Важливо продовжувати його дотримуватися. Йти не шляхом заборон та крайнощів, а через популяризацію та цікавість», – зазначив Ткаченко у фейсбуці.

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону. Більшість авторів подання були членами фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді попереднього скликання.

Автори подання стверджують, що закон не відповідає низці положень Конституції, оскільки, на їх переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Також народні депутати вважають, що законом порушено низку конституційних прав громадян. Крім того, депутати переконані, що закон був ухвалений із порушенням процедури.



Розгляд цієї справи Велика палата КСУ розпочала 7 липня цього року. Розгляд «мовного закону» в КСУ триває.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.