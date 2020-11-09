У День української писемності та мови відбудеться ювілейний диктант національної єдності

У понеділок, 9 листопада, відбудеться щорічна акція «Радіодиктант національної єдності», який розпочнеться о 09:00. Як повідомляє організатор – «Суспільне», читатиме диктант акторка Римма Зюбіна у читальній залі бібліотеки імені Вернадського в Києві.

«Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio», – повідомляють організатори 20-го ювілейного диктанту.

Трансляція відбудеться на радіо – «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Культура»; на телебаченні – «UA: Перший», «UA: Культура» та регіональному суспільному телебаченні; в інтернеті – ютуб-канал та фейсбук-сторінка «UA: Українське радіо».

Повідомляється, що усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

Торік радіодиктант національної єдності написали без жодної помилки двоє учасників. Радіодиктант написали та надіслали для перевірки близько 5 тисяч людей по всій країні.

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді всі охочі в Україні і за кордоном можуть перевірити, наскільки добре вони знають українську мову.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.