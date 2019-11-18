Диктант національної єдності написали без помилок двоє людей – «Суспільне»

Радіодиктант національної єдності написали без жодної помилки двоє учасників. Такі результати оприлюднило 18 листопада Українське радіо – перший радіоканал Суспільного мовника.

За висновками організаторів, переможцями визнали ученицю 6 класу з села Тур’ї Ремети на Закарпатті Анастасію Швець та ще одного учасника на ім’я Роман Бабюк, деталей щодо якого не повідомили.

Друге місце посіли 33 людини – до цієї категорії організатори радіодиктанту віднесли тих, хто припустився однієї помилки: написав слово «цифра» без лапок. Третє місце з однією помилкою посів 31 учасник.

Всього, за даними Суспільного мовника, радіодиктант написали та надіслали для перевірки близько 5 тисяч людей по всій Україні.

19-та акція «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності» відбулася 8 листопада, напередодні Дня української писемності та мови. Цього року правила участі в диктанті змінилися: його писали за новим правописом, а учасники мали 15 хвилин після завершення, щоб надіслати роботу на перевірку.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді всі охочі в Україні і за кордоном можуть перевірити, наскільки добре вони знають українську мову.

Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.