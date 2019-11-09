У Дніпрі до Дня української писемності та мови провели акцію з публічного розгадування кросворду «Розвивай українську, щебечи солов’їною». Активісти ініціативи «Активна громада» зібрались в центрі міста, на Європейській площі, й запропонували всім охочим долучитися до спільного розгадування кросворду про українську мову.

Як розповів Радіо Свобода координатор акції в Дніпрі Дмитро Твердохліб, коли люди дадуть правильні відповіді на всі запитання кросворду, у виділених клітинках має з’явитись цитата з Лесі Українки.

«Цей кросворд – про українську мову, про її унікальність, її колорит, про ті слова, які не повторюються в жодній з інших мов. Люди зможуть дізнатись якісь нові для себе слова, гарно провести час», – зазначив Дмитро Твердохліб.

У кросворді, зокрема, були запитання про українських письменників та їхні твори, українські відповідники популярних англомовних слів, питання про найдовше слово українською, про твір Тараса Шевченка, перекладений найбільшою кількістю іноземних мов, тощо.

«Кросворд вигадали члени громадської організації «Інститут «Республіка», аби українці цікавились власною мовою, намагались більше дізнатись про свою культуру, зокрема мову й літературу», – сказав співорганізатор Дмитро Чернишов.

Під час акції учасники не тільки відповідали на питання й вписували відповіді, але писали «по берегах» кросврду свої улюблені питомо українські слова й словосполучення, як-то «кохання», «свідомість», «пишатися», «на все добре». Наприкінці акції учасникам вручили листівки з кросвордом й розгорнутими відповідями на нього.

За словами активістів, традиційно 9 листопада українці пишуть «диктант національної єдності». Ініціатива ж із кросвордом – нова, але, як вони сподіваються, також може стати традицією. Схожі акції проведуть і в інших містах України.