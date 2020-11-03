КСУ продовжить розгляд мовного закону «на одному з наступних пленарних засідань»

Конституційний суд України планує продовжити розгляд питання конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на одному з наступних пленарних засідань, йдеться в повідомленні на сайті суду за результатами розгляду цього питання 3 листопада.

«Велика палата Конституційного суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань», – йдеться в повідомленні.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону».



«Звертаюся до суддів Конституційного суду України – проявити державницьку позицію та ухвалити рішення на користь національних інтересів України. Питання мови є фундаментальним для нашої держави: для зміцнення незалежності, утвердження ідентичності, єдності та перемоги України», – заявив Кремінь у фейсбуці.



На його думку, мовний закон повністю відповідає Конституції України і «жодних підстав для того, щоб визнати ці документи неконституційними, немає».



25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону. Більшість авторів подання були членами фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді попереднього скликання.

Автори подання стверджують, що закон не відповідає низці положень Конституції, оскільки, на їх переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Також народні депутати вважають, що законом порушено низку конституційних прав громадян. Крім того, депутати переконані, що закон був ухвалений із порушенням процедури.



Розгляд цієї справи Велика палата КСУ розпочала 7 липня цього року.