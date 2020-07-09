КСУ перейшов до закритої частини слухання щодо «мовного закону»

Конституційний суд України перейшов до закритої частини засідання для ухвалення рішення щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Судді КСУ проголосували за те, щоб визнати завершеним дослідження матеріалів справи на відкритій частині засідання. Суд заслухав виступи залучених учасників конституційного провадження і завершив стадію запитань. Після цього учасники процесу виступили з завершальними репліками.

Рішення суду за результатами конституційного провадження мають оприлюднити на сайті КСУ.

У Конституційному суді 9 липня під вигуки протестувальників біля будівлі КСУ тривав другий день відкритих дебатів у слуханні справи за поданням 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції «мовного закону», який ухвалили у квітні 2019 року. 51 народний депутат минулого скликання, здебільшого з фракції «Опозиційного блоку» підписав подання до Конституційного суду, на їхню думку, положення закону порушують Конституцію і «фактично означають дискримінацію російськомовних громадян за мовною ознакою».

Закон про мову Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Ним також передбачена відповідальність посадовців за незнання мови. При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин.