Під Конституційним судом України проходить пікет на підтримку «мовного закону»

Під будівлею Конституційного суду України відбувається пікет на підтримку «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Організаторами акції виступив рух «Українська дія». До пікету також приєдналися протестувальники з Івано-Франківська, яких організували декілька депутатів міської ради від партії «УКРОП», а також представники ВО «Свобода».

У Конституційному суді 9 липня розпочався другий день відкритих дебатів у слуханні справи за поданням 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції «мовного закону», який ухвалили у квітні 2019 року. 51 народний депутат минулого скликання, здебільшого з фракції «Опозиційного блоку» підписав подання до Конституційного суду, на їхню думку, положення закону порушують Конституцію і «фактично означають дискримінацію російськомовних громадян за мовною ознакою».

До суду також прибув один із авторів закону, нині – депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький.

«Мені соромно, що мені доводиться в українській державі ходити в суд, щоб захищати статус державної мови, і для мене це виглядає абсурдом. Уявіть собі, що в Польщі, Угорщині, в Ізраїлі, у Франції Конституційний суд розпочав би провадження про те, чи має ця мова там використовуватися, чи не має в тих чи інших сферах. Очевидно, це складно собі уявити», – каже депутат.

Княжицький заперечує, що закон обмежує права мовних меншин. Він зауважує, що у законі прописана норма про те, що Кабмін має розробити законопроєкт про мови національних меншин, щоб захистити їхні права, проте уряд цього досі не зробив.

На акції також були присутні кілька людей у кепках із символікою ВО «Свобода» разом із депутатом Київради від цієї політсили Ігорем Мірошниченком.

«Вони [проросійські політичні сили] розуміють, що в них немає інших аргументів для розколу України, ніж мова, і вони починають знову витягувати цю засмальцовану карту перед місцевими виборами… Я впевнений, що мовне питання вже не є актуальним навіть для тих українців, які говорять у побуті російською», – каже Мірошниченко.

Представники руху «Українська дія» переконані, що «мовний закон» необхідний для повноцінного захисту української мови. На акції вони стояли із плакатом з написом «Конституційний суд хоче знищити державну мову?».

«Українській мові потрібна так звана позитивна дискримінація... Для того, щоб ми відродились в повному розумінні як самостійна окрема нація. Нам треба відродити свою мову, і щоб це було підтримано державою і суспільством. В тому числі і юридичними механізмами», – прокоментував координатор руху Олексій Кляшторний.

Закон про мову Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Ним також передбачена відповідальність посадовців за незнання мови. При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин.