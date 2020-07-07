Рада має ухвалити окремий закон для російської та інших мов нацменшин – представник Зеленського в КС

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив 7 липня, що Верховна Рада має ухвалити окремий закон щодо використання російської та інших мов національних меншин.

На засіданні Великої палати Конституційного суду України з розгляду подання щодо мовного закону Веніславський зазначив, що прогалина щодо «правового регулювання застосування мов в Україні обов’язково має бути заповнена, і Верховна Рада має ухвалити відповідний закон». Водночас представник Зеленського додав, що законопроєкт стосовно використання мов нацменшин ще не підготовлено.

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 16 липня він набрав чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду України надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної. Автори клопотання стверджують, що закон не відповідає частині положень Конституції України, оскільки, на їхнє переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками.

Більшість експертів надали до Конституційного суду висновки, у яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним щодо національних меншин.

7 липня на засіданні Конституційного суду з розгляду подання Веніславський заявив, що президент Володимир Зеленський вважає, що підстав для визнання неконституційним закону про функціонування української мови як державної немає.