Під будівлею Конституційного суду України відбувається пікет на підтримку законопроєкту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Організатором виступив рух «Українська дія». До акції долучилися протестувальники з Івано-Франківська, яких «організували» декілька депутатів міської ради від партії «УКРОП», а також представники ВО «Свобода». У Конституційному суді 9 липня проходить другий день відкритих дебатів щодо подання 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції «мовного закону», який ухвалили у квітні 2019 року.