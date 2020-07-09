Під КСУ вдруге пікетують на захист державної української мови (відео)
Під будівлею Конституційного суду України відбувається пікет на підтримку законопроєкту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Організатором виступив рух «Українська дія». До акції долучилися протестувальники з Івано-Франківська, яких «організували» декілька депутатів міської ради від партії «УКРОП», а також представники ВО «Свобода». У Конституційному суді 9 липня проходить другий день відкритих дебатів щодо подання 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції «мовного закону», який ухвалили у квітні 2019 року.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Володимир Марковський, Руслан Тополевський, Ірина Андрусяк
Подання до КСУ проти Закону про державну мову України містить маніпуляції та підміну понять – юристи
-
-
-
-
-
Лариса Масенко
Наступ на українську мову: Україна проти Малоросії
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ