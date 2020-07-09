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09 липня 2020, Київ 16:09
Відео

Під КСУ вдруге пікетують на захист державної української мови (відео)

Під КСУ вдруге пікетують на захист державної української мови (відео)
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Під КСУ вдруге пікетують на захист державної української мови (відео)

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Під будівлею Конституційного суду України відбувається пікет на підтримку законопроєкту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Організатором виступив рух «Українська дія». До акції долучилися протестувальники з Івано-Франківська, яких «організували» декілька депутатів міської ради від партії «УКРОП», а також представники ВО «Свобода». У Конституційному суді 9 липня проходить другий день відкритих дебатів щодо подання 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції «мовного закону», який ухвалили у квітні 2019 року.

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