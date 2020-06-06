Президент прокоментував кандидатуру ексрегіонала на посаду голови МОН

На зустрічі з ректорами українських закладів вищої освіти президенту Володимиру Зеленському радили три кандидатури на посаду міністра освіти і науки. Про це він розповів журналістам під час зустрічі 6 червня.
За словами Зеленського, йому запропонували трьох людей:
- народного депутата від «Слуги народу», голову профільного комітету Сергія Бабака
- керівника апарату Офісу президента Олексія Бабікова, який працював заступником міністра освіти Дмитра Табачника
- ректора Чернігівського державного технологічного університету, колишнього члена «Партії регіонів» Сергія Шкарлета
«Я, поспілкувавшись із усіма ректорами, потім ще поїхав до Хмельницького, там зустрівся з ректором Хмельницького університету... Він теж мені радить поставити саме цього ректора (Шкарлета – ред.). Молодого достатньо ректора, 48 років, який був дійсно в обласному осередку «Партії регіонів». Він сказав: ну слухай, тоді всіх вчителів в областях, містах заганяли в партію», – сказав президент.
Одна з журналісток також звернула увагу на те, що Шкарлет у 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради вже від «Блоку Петра Порошенка», хоча й невдало.
«Ну, балотувався. Балотувалася людина. Я вам розказую, як воно є. Мені здається так, що, якщо вже півроку шукаємо міністра освіти, треба на чомусь зосередитися», – відповів Зеленський.
Він поділився планом поїхати до Чернігова і зустрітися зі студентами університету, який очолює Шкарлет.
Читайте також: У МОН заявили, що випускників не призиватимуть до армії через відтермування вступної кампанії
«Я прийду в університет, я про це нікому ще не говорив - але я збираюся прийти в університет. Просто хочу подивитися, як він виглядає, і поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина», – повідомив він.
Зі слів президента, сам він підтримує кандидатуру Сергія Бабака, проте той, вочевидь, не погоджується на цю посаду.
«Бабак має такий пріоритет від президента України в цій державі, якого не має жодна людина. Але ми ж із вами дорослі люди. Коли президент каже пану Бабаку п’ять разів на день останній тиждень, ви його можете спитати, скільки разів на день я йому кажу: ну май совість, йди в міністри. Треба мати... дівчатка, я б вам сказав, що треба мати, щоб вирішувати такі питання і йти відповідати за це. Тому що сидіти й казати – це погано, це так собі і таке інше. І Сєрьожа знає прекрасно моє до нього ставлення, дуже добре. Коли на кожну кандидатуру він каже «прекрасний заступник міністра» – це не розмова. Він мені вже знайшов шість заступників міністра», – поскаржився Зеленський.
Читайте також: Зеленський про костюми для медиків: «ви дійсно вірите, що Степанов щось закупив?»
3 червня представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун («Голос») повідомила Радіо Свобода, що комітет провів бесіду тільки з одним кандидатом на посаду міністра освіти і науки – Сергієм Шкарлетом.
Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».
Нині тимчасово виконує обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ