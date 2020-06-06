Президент прокоментував кандидатуру ексрегіонала на посаду голови МОН

На зустрічі з ректорами українських закладів вищої освіти президенту Володимиру Зеленському радили три кандидатури на посаду міністра освіти і науки. Про це він розповів журналістам під час зустрічі 6 червня.

За словами Зеленського, йому запропонували трьох людей:

народного депутата від «Слуги народу», голову профільного комітету Сергія Бабака

керівника апарату Офісу президента Олексія Бабікова, який працював заступником міністра освіти Дмитра Табачника

ректора Чернігівського державного технологічного університету, колишнього члена «Партії регіонів» Сергія Шкарлета

«Я, поспілкувавшись із усіма ректорами, потім ще поїхав до Хмельницького, там зустрівся з ректором Хмельницького університету... Він теж мені радить поставити саме цього ректора (Шкарлета – ред.). Молодого достатньо ректора, 48 років, який був дійсно в обласному осередку «Партії регіонів». Він сказав: ну слухай, тоді всіх вчителів в областях, містах заганяли в партію», – сказав президент.

Одна з журналісток також звернула увагу на те, що Шкарлет у 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради вже від «Блоку Петра Порошенка», хоча й невдало.

«Ну, балотувався. Балотувалася людина. Я вам розказую, як воно є. Мені здається так, що, якщо вже півроку шукаємо міністра освіти, треба на чомусь зосередитися», – відповів Зеленський.

Він поділився планом поїхати до Чернігова і зустрітися зі студентами університету, який очолює Шкарлет.

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«Я прийду в університет, я про це нікому ще не говорив - але я збираюся прийти в університет. Просто хочу подивитися, як він виглядає, і поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина», – повідомив він.

Зі слів президента, сам він підтримує кандидатуру Сергія Бабака, проте той, вочевидь, не погоджується на цю посаду.

«Бабак має такий пріоритет від президента України в цій державі, якого не має жодна людина. Але ми ж із вами дорослі люди. Коли президент каже пану Бабаку п’ять разів на день останній тиждень, ви його можете спитати, скільки разів на день я йому кажу: ну май совість, йди в міністри. Треба мати... дівчатка, я б вам сказав, що треба мати, щоб вирішувати такі питання і йти відповідати за це. Тому що сидіти й казати – це погано, це так собі і таке інше. І Сєрьожа знає прекрасно моє до нього ставлення, дуже добре. Коли на кожну кандидатуру він каже «прекрасний заступник міністра» – це не розмова. Він мені вже знайшов шість заступників міністра», – поскаржився Зеленський.

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3 червня представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун («Голос») повідомила Радіо Свобода, що комітет провів бесіду тільки з одним кандидатом на посаду міністра освіти і науки – Сергієм Шкарлетом.

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».

Нині тимчасово виконує обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.