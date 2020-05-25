МОН: з 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання

Від 1 червня учні закладів профосвіти, для яких неможливо перенести практичне навчання у дистанційний формат, можуть виходити на заняття, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Для випускників також зможуть організувати державну кваліфікаційну атестацію, йдеться в листі МОН, розісланому 25 травня.

«Важливо, що розпочати роботу зможуть заклади профосвіти тільки тих регіонів, де місцева влада ухвалить рішення про послаблення карантину. Крім того, директор має погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти. Відвідувати профтехи учні зможуть, зокрема для того, щоб скласти лабораторну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи практики, відпрацювати водіння транспортного засобу тощо», – йдеться в повідомленні.

У МОН наголошують, що під час уроку в кабінеті мають перебувати не більш як 10 осіб одночасно, а провітрювати приміщення необхідно буде щонайменше 15 хвилин перед і після кожного заняття.

Крім того, адміністрація профтехзакладу має гарантувати:

прибирання двічі на день;

дезінфекцію;

інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і використання захисної маски;

заборону перебування у закладі сторонніх осіб;

дотримання дистанції — розсадка по одному учню за партою;

щоденний температурний скринінг працівників і учнів;

інструктаж про симтоми хвороби та дії у випадку зараження.

Водночас МОН рекомендує не застосовувати очне навчання без нагальної необхідності й радить комбінувати його з дистанційним опануванням матеріалу.

У квітні заклади профосвіти зобов'язали організувати дистанційне проведення атестації випускників, якщо державна кваліфікаційна атестація припадає на період карантину.

Виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила, що заклади вищої освіти закінчуватимуть нинішній навчальний рік дистанційно, зважаючи на ситуацію з епідемією коронавірусу.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19. 11 травня загалом по Україні були зняті окремі карантинні обмеження. Всього вихід України з карантину відбуватиметься у п'ять етапів, вирішили в уряді.