Зеленський про костюми для медиків: «ви дійсно вірите, що Степанов щось закупив?»

Президент Володимир Зеленський наразі не має претензій до роботи міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це він сказав 6 червня, спілкуючись із журналістами.
«Ви дійсно вірите, що Степанов зараз щось закупив? Давайте так, я почну з того, як... Кожного ранку в нас є селектор, скажу вам чесно. Кожного ранку о 10 чи 11 президент, прем’єр-міністр, всі урядовці, всі правоохоронні органи, санітарний лікар, РНБО - це такий великий селектор. З початку пандемії ми це почали... І щодня довгий час ми сваримося зі Степановим, нормально, конструктивно, через те, що МОЗ бюрократично настільки складний і неповороткий, що не може нормально нічого швидко закуповувати. І так було багато років. Тому все купували ми. В офісі в нас був цей фонд і в офісі ми все купували», – сказав президент.
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Наразі, за його словами, МОЗ має чіткий план закупівель. На зауваження журналістів, що Степанова звинуваючуть у закупівлях закордонних захисних костюмів для медиків удвічі дорожче, ніж укранські аналоги, Зеленський заявив, що «Степанов не міг це робити».
«Зараз всі як на пожежі, всі борються. Я навіть не знаю його кадрової політики. Чесно скажу: ніхто з нас і Степанов ще не може добігти до структурних змін в МОЗ. Тому що він кожного дня щось там робить. Жодне міністерство через COVID – я вам скажу, ми так домовилися, що цей Кабмін витримає в тому складі, в якому він є, доти, доки ми не побачимо презентацію кожного міністерства. І так як всі займаються COVID і нічим іншим, в людей просто немає часу презентувати, хоча там все готове», – додав він.
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26 травня агенція Reuters повідомила, що Національне антикорупційне бюро розслідує тендер на постачання 71 тисячі захисних костюмів для медиків. За даними медіа, державне підприємство «Медичні закупівлі України» провело тендер і надало контракт підприємству «Текстиль-контакт», яке вже постачало такі костюми в лікарні. Однак Кабінет міністрів уряд скасував цю угоду, заявивши, що ці костюми не надають необхідного захисту і не мають належної сертифікації. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив агентству, що «замість костюмів біологічного захисту закуповувалися робочі комбінезони для малярів».
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