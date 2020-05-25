СБУ почала кримінальні провадження проти 6 компаній через закупівлі засобів захисту для медиків

Служба безпеки України почала кримінальні провадження проти шести компаній, які «здійснювали несумлінні закупівлі» засобів захисту для медиків. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомили у Офісі президента.

Як зазначається, компанії, серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо.

25 травня міністра охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що всього з початку епідемії захворіло 4 112 медпрацівників.