Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 травня 2020, Київ 16:16
Новини | Коронавірус

СБУ почала кримінальні провадження проти 6 компаній через закупівлі засобів захисту для медиків

Від початку епідемії захворіло 4 112 медпрацівників, повідомляли у МОЗ

Служба безпеки України почала кримінальні провадження проти шести компаній, які «здійснювали несумлінні закупівлі» засобів захисту для медиків. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомили у Офісі президента.

Як зазначається, компанії, серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо.

25 травня міністра охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що всього з початку епідемії захворіло 4 112 медпрацівників.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG