Після звільнення з посади керівника Міненерго Буславець покидає і крісло першого заступника

Ольга Буславець, яка рішенням уряду була звільнена з посади тимчасової виконувачки обов’язків міністра енергетики, вирішила покинути і посаду першого заступника голови відомства. Про таке рішення Буславець повідомила у фейсбуці.

«Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22.12.2020», – йдеться у тексті заяві.

Буславець додала, що поки не коментуватиме причини свого рішення, як і подальших планів.

20 листопада Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення звільнити тимчасову виконувачку обовʼязків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначити на її місце Юрія Бойка, який був заступником профільного міністра. Пізніше стало відомо, що Буславець залишається в міністерстві на посаді першого заступника міністра енергетики.

Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики у квітні цього року.