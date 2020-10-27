У листопаді ціни на газ для населення зростуть – «Нафтогаз»

У листопаді ціни на газ для населення зростуть, повідомила компанія «Нафтогаз України».

«Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу «Місячний» складає 6,33 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу). Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф «Річний», ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу)», – розповіли в «Нафтогазі».

Клієнти, які підключили тариф «Річний» в попередні періоди, продовжуватимуть сплачувати за газ по ціні, яку зафіксували при переході на річний тариф.

У «Нафтогазі» заявили, що до 31 жовтня «Нафтогаз» може підключити тариф «Річний» по ціні 5,24 гривні за кубометр з ПДВ.

У жовтні ціна на газ у межах тарифу «Місячний» становить 4,7 грн грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), у межах тарифу «Річний» – 5,24 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

«Нафтогаз» пояснив зміну цін сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на газ.