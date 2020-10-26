Ціна на газ для виробників тепла зросла на 24% – «Нафтогаз»

Ціна на газ для виробників тепла зросла на 24%, повідомив «Нафтогаз України». У жовтні вона становитиме 5 374,1 гривні за тисячу кубометрів без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

«За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%», – розповіли в «Нафтогазі».

Станом на 25 жовтня в українських підземних газових сховищах залишається понад 28,37 мільярда кубометрів газу. Це найбільші запаси газу з початку опалювального сезону 2008-2009 років.