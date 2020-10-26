У Мінрегіоні звітували про початок опалювального сезону

В Україні з початку опалювального сезону 15 жовтня до опалення підключили понад 45 відсотків житлових будинків та майже 57 відсотків об’єктів соціальної інфраструктури. Про це повідомила заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

«Нагадую, рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування по факту, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря нижче +8ºС. Тож, якщо зараз у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки на 5-10% будівель. Щодо технічної готовності, то за інформацією з регіонів, житловий фонд та комунальні підприємства теплопостачання на 100%готові до осінньо-зимового періоду», – наголосила Хоцянівська.

За даними міністерства, станом на 26 жовтня в Україні з 81637 житлових будинків, підключені до тепла 37220 будинків (45,6%), а з 31521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17907 закладів (56,8%). З них – 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100 відсотків підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9 відсотка.