Шмигаль заявив, що інфраструктура готова до початку опалювального сезону на 95%

Україна має рекордні запаси вугілля і газу перед початком опалювального сезону. Про це на засіданні Кабміну заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Готовність будинків, мереж, котелень уже більш ніж 95%, підготовка триває відповідно до графіків. Українці отримають тепло вчасно одразу після початку опалювального сезону», – запевнив глава уряду.

Він додав, що відповідає за проведення опалювального сезону місцева влада, а уряд стежитиме за цим.

«Відповідальність за те, коли буде включене опалення, несуть місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування. Уряд, у свою чергу, буде уважно стежити за процесом, щоб не виникало проблем. Адже ми бачили, що кожен рік у нас у різних містах виникають труднощі. Тому зараз попереджаю про відповідальність перед людьми і наші міністерства, і місцеву владу, і Фонд держмайна, і всіх причетних. В цьому році таких проблем бути не повинно», — зазначив прем’єр-міністр.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.