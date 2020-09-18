В уряді готовність України до опалювального сезону оцінили на 90% 

У Кабінеті міністрів України оцінили готовність країни до нового опалювального сезону на 90%, повідомляє у п’ятницю урядовий портал.

«Станом на 18 вересня Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі», – йдеться в повідомленні.

В уряді заявили, що забезпечили «усі умови для успішної підготовки та проходження зими».

«Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль і доручив очільникам облдержадміністрацій щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону.

Раніше у Міненергетики заявили, що Україна входить в новий опалювальний сезон з рекордними запасами палива.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.