Україна входить в опалювальний сезон з рекордними запасами палива – Буславець

Україна входить в новий опалювальний сезон з рекордними запасами палива, повідомила виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець.

«Україна входить в опалювальний сезон, ми зараз до цього дуже активно готуємося, з рекордними запасами палива. У нас на сьогодні 3 мільйони тонн вугілля, що майже утричі більше, ніж у минулому і позаминулому році, у нас 26 мільярдів кубометрів газу в газосховищах. Це дає нам впевненість у безпеці поставок енергоресурсів в опалювальний період», – сказала Буславець.

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У Міненергетики зазначили, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.