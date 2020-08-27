«Нафтогаз» підвищив ціну газу для населення – на 45% у тарифі «Місячний»

Вереснева ціна на природний газ для потреб населення у тарифі «Місячний» становить 4 гривні 70 копійок за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Про це повідомляє офіційний сайт Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Ціна на серпень для населення складала за цим тарифом 3 гривні 24 копійки, тобто зростання сягає 45%.

«В рамках тарифу «Річний» ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб.м», – інформує «Нафтогаз».

У компанії пояснюють, що «зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону». У «Нафтогазі» вважають, що «цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу».

Також у НАК «Нафтогаз України» рекомендують тариф «Річний», який «допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон)». «Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року», – пропонують у компанії.